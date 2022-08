Landelijke hittegolf weer voorbij

Volgens het weerbureau was het een heel gemiddelde hittegolf en was ook van extreme temperaturen geen sprake. Wel was het aantal van vijf tropische dagen met temperaturen van meer dan 30 graden hoger dan gemiddeld.

Het was de dertigste hittegolf in De Bilt sinds het begin van de metingen in 1901. Opvallend is dat daarvan zestien gemeten zijn in de vorige eeuw en nu al veertien in deze eeuw. In het Limburgse Arcen werden deze eeuw al 26 hittegolven gemeten. Op Vlieland en Terschelling kwam het deze eeuw tot dusver tot slechts één hittegolf.

Hoewel de hittegolf in De Bilt voorbij is, is er regionaal nog wel sprake van een hittegolf. Zo duurt de regionale hittegolf in het oosten nog even voort en is het de vraag wanneer deze eindigt. Woensdag werd het in Hupsel in De Achterhoek en in het Twentse Enschede 25 graden of meer en ook donderdag wordt het weer zomers warm. In het oosten kan het kwik dan stijgen naar 26 Ã 27 graden en in het weekend kan het langs de Duitse grens rond de 25 graden worden.