Remkes: bouw en ondernemerspartijen kritisch op stikstofbeleid

Het gesprek met bouworganisatie Bouwend Nederland en ondernemerspartijen VNO-NCW en MKB-Nederland over het stikstofbeleid was "open", zegt bemiddelaar Johan Remkes. Wel hadden zijn gesprekspartners stevige kanttekeningen bij het kabinetsbeleid. Zij vinden dat het kabinet meer ruimte moet bieden voor innovatie.

Het was het derde gesprek dat Remkes voerde in een reeks gesprekken met sectoren die worden getroffen door de stikstofcrisis. Woensdag vond het gesprek plaats in het provinciehuis in Arnhem. Volgens Remkes werd er "uitvoerig stilgestaan" bij het plan dat de organisaties vorig jaar presenteerden.

Dat plan, van de bouwsector, land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland, natuurorganisaties en de ondernemerspartijen, streeft een stikstofreductie van 40 procent in 2030 na. Het kabinet gaat nu uit van een halvering. Zo beschrijft het plan een aantal verduurzamingsvoorstellen voor onder meer de industrie, bouw en energiesector.

Stevig gesprek

"Het was een stevig gesprek, waarin ik heb gewezen op de noodzaak van een snelle oplossing", zegt voorzitter van Bouwend Nederland Maxime Verhagen. "We hebben hetzelfde doel als het kabinet, maar we hebben eerder een plan gemaakt dat op draagvlak kon rekenen van alle betrokken partijen. Ook van boeren." Volgens Verhagen levert dat plan dan ook genoeg stikstofreductie op.

Voorzitter van VNO-NCW Ingrid Thijssen vond het een "stevig, maar absoluut opbouwend gesprek". Het stikstofprobleem moet volgens haar zo snel mogelijk opgelost worden. Zo kunnen bedrijven nu geen vergunningen krijgen voor bouwproject of uitbreiding van hun bedrijf.

Innovatie

Volgens haar kan innovatie daar goed bij helpen. "Daar is het heel veel over gegaan de afgelopen paar uur". Het kabinet neemt de voorstellen van de partijen nu mee als "huiswerk". "Ik denk dat dat heel snel kan, zo'n aanpak op het gebied van innovatie", zegt Thijssen. "De technieken zijn er al, waarvan is aangetoond hoeveel reductie die opleveren."

Volgens het kabinet moeten die technieken dan wel juridisch houdbaar zijn. "Het moet niet zo zijn dat boeren heel veel investeren in technische innovaties, maar vervolgens bij de rechter vastlopen", waarschuwt minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Het kabinet gaat samen met het bedrijfsleven kijken naar hoe innovatie aangejaagd kan worden.

Behalve Van der Wal waren ook ministers Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) aanwezig. Maandag praatte Remkes al met natuur- en milieuorganisaties. Donderdag gaat hij in gesprek met onder meer de banken.