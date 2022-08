Vaarverkeer Rijn in Duitsland urenlang gestremd door kapot schip

Schepen in de Rijn hebben woensdag met een nieuwe tegenvaller te maken gekregen. Tussen het Duitse Sankt Goar en Oberwesel, dat in de buurt van Koblenz en Mainz ligt, kwam een schip stil te liggen met motorproblemen. Daardoor was het vaarverkeer urenlang gestremd.

Boten konden stroomopwaarts rond het middaguur weer hun weg vervolgen, nadat het schip van 190 meter lang en 23 meter breed was weggesleept. De oorzaak van het stilvallen wordt later onderzocht. Het is niet duidelijk of het iets te maken heeft met het lage water in de Rijn door de aanhoudende droogte. Schepen kunnen later woensdagmiddag ook stroomafwaarts weer verder varen.

Door de lage waterstanden kunnen schepen al een stuk minder lading meenemen. Autoriteiten denken wel dat de situatie gaat verbeteren door verwachte regen.