Trein Spanje ingesloten door bosbrand, reizigers zwaargewond

Ruim tien reizigers hebben brandwonden opgelopen toen ze uit een trein sprongen die door een bosbrand was ingesloten ten noordwesten van de Spaanse stad Valencia. Drie passagiers raakten zwaargewond, melden Spaanse media.

De trein hield halt toen de machinist vond dat het te gevaarlijk was geworden om verder te rijden. Ze wilde terugrijden. Sommige reizigers vreesden dat de trein door de vlammen verzwolgen zou worden. Ze raakten in paniek, openden de deuren en gingen naar buiten. Toen ze zagen dat ze door vuur waren omsingeld, klommen ze weer in de trein. Maar ze hadden toen al wel brandwonden. Een slachtoffer werd met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht.

Inmiddels wordt de vraag steeds luider om uitleg waarom treinen nog gewoon reden door het gebied met de bosbrand.