Indonesië viert onafhankelijkheid eerste keer in nieuwe hoofdstad

Indonesië heeft woensdag voor het eerst de onafhankelijkheidsdag officieel gevierd in de toekomstige hoofdstad Nusantara op Borneo. De chef van Autoriteit Nusantara Hoofdstad hield voor het hijsen van de nationale tweekleur een toespraak tot werknemers die bezig zijn met de bouw. ‘Het voornaamste doel van deze ceremonie is in de geest van de 77e verjaardag van de onafhankelijkheid onze vastberadenheid te versterken voor de bouw van de nieuwe hoofdstad’, zei hij.

Hoofdstad Nusantara moet verrijzen in de provincie Oost-Kalimantan circa 1200 kilometer ten noordoosten van de huidige hoofdstad Jakarta. Het is nog onduidelijk wanneer de nieuwe milieuvriendelijke stad af en daadwerkelijk hoofdstad zal zijn. De regering voorziet de bouw in vijf fasen maar de financiering ligt nog open. De kosten worden op 28 miljard euro geraamd. De eerste fase is dit jaar begonnen in de huidige leegte van het Indonesische deel van het eiland Borneo. Dat is dertien keer groter dan ons land en vier keer groter dan Java. Er wonen slechts zestien miljoen mensen.

De regering van Indonesië is al heel lang van plan de overvolle oude hoofdstad vaarwel te zeggen. De hoofdstad zou dan ook niet meer op dichtbevolkt Java moeten zijn, waar zeker 60 procent van de 270 miljoen Indonesiërs woont. Volgens experts dreigt Jakarta tegen 2050 onder water te lopen door het wegzakken van de drassige grond. Andere groeiende problemen zijn de permanente verkeerschaos en de enorme luchtvervuiling.

In 1527 werd de stad gebouwd door de sultan van Bantam en Glorieus Fort (Jayakerta) genoemd. Nederlanders verwoestten het in 1619 en bouwden er de hoofdstad van Nederlands-Indië, Batavia. Sinds eind december 1949 heet de stad Jakarta. Toen werd Indonesië onafhankelijk, maar de voorstanders van onafhankelijkheid van Nederland hadden kort na de Japanse overgave, op 17 augustus 1945 de onafhankelijkheid al uitgeroepen.