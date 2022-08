Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway onderaan in licht lagere AEX

Beleggers verwerkten daarnaast een nieuwe schatting van de economische groei van de eurozone, die in het tweede kwartaal wat lager uitviel dan verwacht. De Nederlandse economie kende afgelopen kwartaal daarentegen een verrassend sterke groei van 2,6 procent. Nederlanders gaven vooral meer uit aan restaurants, cafés en culturele uitstapjes na het verdwijnen van coronamaatregelen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de min op 726,30 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 973,46 punten. Frankfurt en Parijs verloren tot 0,8 procent. De Londense beurs zakte 0,3 procent na een verdere toename van de inflatie in het Verenigd Koninkrijk. De Britse consumentenprijzen stegen in juli met 10,1 procent. Dat was meer dan verwacht.

Signify

Naast Just Eat Takeaway stonden verlichtingsbedrijf Signify en vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield in de staartgroep van de AEX, met verliezen van ruim 2 procent. Techinvesteerder Prosus zakte 1,2 procent na teleurstellende resultaten van het Chinese internetbedrijf Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft. Supermarktconcern Ahold Delhaize en bierbrouwer Heineken waren de sterkste stijgers, met plussen tot 1,3 procent.

Avantium maakte een koerssprong van bijna 13 procent. Het chemiebedrijf leed in de eerste jaarhelft meer verlies. Dat kwam vooral door de start van de bouw van de fabriek voor de productie van plantaardige plastics in Delfzijl. Het bedrijf kondigde tevens aan de Braziliaanse brouwer AmBev en het Franse luxeconcern LVMH als nieuwe klanten te hebben binnengehaald voor de nieuwe fabriek, die eind 2023 klaar moet zijn.

Uniper

In Frankfurt raakte Uniper 7 procent kwijt. Het noodlijdende Duitse energiebedrijf leed in de eerste zes maanden een nettoverlies van 12 miljard euro. Uniper kwam in de problemen doordat Rusland de gasleveringen fors heeft verminderd. Het bedrijf moet daardoor gas bijkopen op de vrije markt tegen flink hogere prijzen.

De euro was 1,0172 dollar waard, tegen 1,0192 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent in prijs tot 86,14 dollar. Brent-olie kostte 0,2 procent minder op 92,16 dollar per vat.