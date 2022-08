Tubbergen praat inwoners bij over asielopvang, zelf ook vragen

Deze opvang zou moeten plaatsvinden in een hotel in Albergen, dat valt onder Tubbergen, zonder dat de gemeente hiervoor een akkoord heeft gegeven. Een woordvoerder van Tubbergen legt uit dat de vragen van inwoners beantwoord zullen worden, maar dat de gemeente zelf ook nog duidelijk wil hebben wat precies de bedoeling is. ‘We zijn verrast door de gang van zaken.’

Bij de beoogde locatie vond dinsdagavond na de bekendmaking door het kabinet een protest plaats. Volgens Tubantia waren er honderden betogers. Op beelden is te zien dat er een bord werd geplaatst met de tekst ‘Albergen zegt nee tegen azc’.

Door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) toestemming te geven om daar asielzoekers op te vangen, is de gemeente gepasseerd. De woordvoerder van de gemeente legt uit dat er in een eerder stadium is gevraagd of het hotel een asielzoekerscentrum kon worden, maar dat de gemeente toen heeft gezegd dat de locatie niet geschikt was ‘voor 150 tot 300 asielzoekers’. Hierbij wordt genoemd dat de gemeente niet veel inwoners heeft en dat een azc daarom ‘niet in verhouding staat’. Wel wilde de gemeente statushouders tijdelijk opvangen hier, totdat er permanente huisvesting gevonden zou worden. ‘Wij waren in de veronderstelling dat we daarmee ook Ter Apel konden ontlasten.’

Weigergemeenten

Asielstaatssecretaris Eric van der Burg maakte precies een week geleden bekend dat de wensen van ‘weigergemeenten’ door het kabinet terzijde zullen worden geschoven als zij geen vergunning willen verlenen om een gebouw voor asielopvang te bestemmen. Dat doet hij nu. Tubbergen wil de bestemming van het hotel niet wijzigen. Via een zogeheten omgevingsvergunning gaat het kabinet dit toch doen.

Het COA heeft het hotel al gekocht. De gemeente wil nu in overleg met het COA om te horen hoe het nu precies in elkaar steekt. De bewonersbijeenkomst die wordt georganiseerd zal besloten zijn.

Over de kwestie zijn ook vragen gesteld aan het college van B&W van de gemeente door Keerpunt22, CDA en GB/VVD. De drie grootste fracties in de gemeenteraad willen weten of het college hun zorgen deelt en of de werkwijze van het kabinet ‘überhaupt juridisch houdbaar is’.