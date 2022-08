Zelenski: blijf weg van militaire faciliteiten in bezet gebied

Zelenski hoopt het aantal burgerdoden te kunnen beperken als mensen de plekken mijden die van militair belang zijn. ‘Hoe minder kansen de bezetters krijgen om kwaad te doen en Oekraïners te doden, des te sneller kunnen we deze oorlog beëindigen en ons land bevrijden.’

Volgens Rusland waren de ontploffingen dinsdag het gevolg van Oekraïense sabotage. Vorige week waren er ook al meerdere explosies op een militair vliegveld op de Krim, vermoedelijk door een Oekraïense raketaanval. Volgens het Russische ministerie van Defensie zou toen munitie per ongeluk zijn ontploft.

Zelenski heeft niet bevestigd dat het Oekraïense leger verantwoordelijk is voor de twee incidenten, maar bestuurders hebben gesuggereerd dat de strategie nu is om de Russische militaire aanvoerlijnen te vernietigen. Zelenski’s stafchef Andriy Yermak had het op Twitter over ‘demilitarisatie’, verwijzend naar Ruslands argument om de invasie in Oekraïne te beginnen. Door de aanval van dinsdag lag een groot deel van het treinverkeer op de Krim stil. Het schiereiland is een belangrijke route voor de bevoorrading van de zuidelijke Russische troepen.