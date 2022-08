Gasturbine voor Nord Stream 1 staat nog altijd in Duitsland

De gerepareerde turbine voor de gaspijpleiding Nord Stream 1, die tussen Rusland en Duitsland loopt, staat nog altijd in Duitsland, maakte Siemens Energy bekend. Deze was voor onderhoud in Canada, maar ligt al weken weer in Duitsland, klaar voor transport naar Rusland. Volgens Siemens, de maker van de turbine, zijn er nog geen tekenen dat de turbine vervoerd gaat worden naar Rusland.

Rusland zou het transport dwarsbomen door te blijven graven in documenten met onbegrijpelijke redenen. Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom heeft sinds juni zijn gasleveringen via Nord Stream 1 teruggeschroefd, met als reden het ontbreken van de turbine. Gazprom zei eerder dat de terugkeer van de gerepareerde gasturbine ‘onmogelijk’ is door de sancties tegen Rusland.

De Russen schroefden in juni de gastoevoer via Nord Stream in twee stappen terug tot 40 procent van het normale niveau. Na de geplande sluiting voor onderhoud vorige maand verlaagde Gazprom de leveringen verder naar een vijfde van de normale gastoevoer.