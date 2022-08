Chemiebedrijf Avantium grote winnaar op Damrak na resultaten

Avantium behoorde woensdag tot de grote winnaars op de Amsterdamse beurs, met een koerswinst van bijna 9 procent. Het chemiebedrijf zag de omzet in de eerste jaarhelft stijgen, maar leed ook meer verlies. Dat kwam vooral door de start van de bouw van de fabriek voor de productie van plantaardige plastics in Delfzijl. Het bedrijf kondigde tevens aan de Braziliaanse brouwer AmBev en het Franse luxeconcern LVMH als nieuwe klanten te hebben binnengehaald voor de nieuwe fabriek, die eind 2023 klaar moet zijn.

Beleggers zijn daarnaast in afwachting van de economische groeicijfers van de eurozone en de Nederlandse economie over het tweede kwartaal. Later op de dag verschuift de aandacht naar de Amerikaanse winkelverkopen over juli en na de slotbel op de Europese beursvloeren komen nog de notulen van de laatste rentevergadering van de Amerikaanse centrale bank naar buiten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 730,13 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 980,28 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs daalden 0,1 procent. De Londense beurs won 0,1 procent ondanks een verdere toename van de inflatie in het Verenigd Koninkrijk. De Britse consumentenprijzen stegen in juli met 10,1 procent op jaarbasis. Dat was meer dan verwacht.

Hoofdfondsen

Verzekeraar Aegon was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen op het Damrak, met een plus van 1,4 procent. Philips volgde met een winst van 1,1 procent. Het zorgtechnologieconcern won een dag eerder al 2 procent na de bekendmaking dat topman Frans van Houten per 15 oktober vertrekt en wordt vervangen door Roy Jakobs. Techinvesteerder Prosus klom 0,5 procent in afwachting van de resultaten van het Chinese internet- en gamesbedrijf Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft. Dataleverancier Wolters Kluwer sloot de rij met een min van 0,4 procent.

In Frankfurt zakte Uniper 5,5 procent. Het noodlijdende Duitse energiebedrijf leed in de eerste zes maanden een nettoverlies van 12 miljard euro. Uniper kwam in de problemen doordat Rusland de gasleveringen via de Nord Stream-pijplijn fors heeft verminderd. Het bedrijf moet daardoor gas bijkopen op de vrije markt tegen flink hogere prijzen.

De euro was 1,0165 dollar waard, tegen 1,0192 dollar een dag eerder. De olieprijzen toonden wat herstel door een groter dan verwachte afname van de Amerikaanse olievoorraden. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent duurder op 87,40 dollar. Brent-olie kostte 0,9 procent meer op 93,13 dollar per vat.