Woningcorporaties: voer eenmalige huurverlaging eerder in

Woningcorporaties roepen het kabinet op om de eenmalige huurverlaging voor mensen met lage inkomens eerder door te voeren. Deze eenmalige verlaging zou volgend jaar al in moeten gaan en niet pas in 2024, zegt corporatiekoepel Aedes. Dan kan de maatregel namelijk helpen om de koopkracht van huurders nu wat te verbeteren.

Eerder hebben de corporaties al afgesproken met het kabinet dat er in 2024 een huurverlaging komt voor de huurders die dat het hardst nodig hebben, legt Aedes-voorzitter Martin van Rijn uit in een verklaring. ‘Maar huurders komen nu al in de knel door dure boodschappen en een hoge energierekening. Daar past een jaar langer wachten niet bij.’

De maatregel voor de huurverlaging is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om sociale huurwoningen betaalbaar te houden. Gemiddeld gaan de huren van gezinnen met een inkomen onder een bepaalde grens hierdoor 57 euro omlaag, schat Aedes.

Van Rijn waarschuwt wel dat het cruciaal is dat huurders ten volle profiteren van de ingreep. Het risico bestaat dat hun huurtoeslag omlaag zou moeten doordat de huur wordt aangepast. Dat zou betekenen dat de huurder van een huurverlaging van 57 euro slechts 20 euro per maand in zijn of haar portemonnee overhoudt, en dat is volgens de corporatievoorman niet te bedoeling. ‘De maatregel is immers voor hun koopkracht bedoeld.’