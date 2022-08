Maaltijdbezorger Meituan herstelt op Hongkongse beurs na koersval

Meituan wist woensdag te herstellen op de aandelenbeurs in Hongkong en ging bijna 5 procent vooruit. De Chinese maaltijdbezorger kelderde een dag eerder nog 9 procent door berichten dat het Chinese internet- en gamesbedrijf Tencent van plan zou zijn om zijn belang van 24 miljard dollar in Meituan volledig of grotendeels te verkopen.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,8 procent in de plus mede dankzij de koerswinst van Meituan. Het aandeel Tencent daalde een fractie. Ook de andere beurzen in de Aziatische regio gingen overwegend vooruit. De hoofdindex in Shanghai klom 0,3 procent en de All Ordinaries in Sydney won 0,2 procent. Beleggers verwerkten verder een renteverhoging in Nieuw-Zeeland, waar de centrale bank het rentetarief opnieuw met 0,5 procentpunt opschroefde om de hoge inflatie in het land te beteugelen.

De Nikkei in Tokio kreeg er dik 1 procent bij. Vooral de Japanse exportbedrijven lieten stevige winsten zien dankzij beter dan verwachte exportcijfers. De Japanse uitvoer groeide in juli met 19 procent door een sterk herstel van de export van auto’s. De import nam met ruim 47 procent toe door de hogere energieprijzen. Autofabrikant Toyota en elektronicaconcern Sony, die veel omzet halen in het buitenland, dikten 1,8 en 2,4 procent aan. In Seoul namen beleggers wat winst na de recente sterke opmars en verloor de Kospi 0,8 procent.