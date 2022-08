Grote brand bij afvalbedrijf in Groningse Leek

In het Groningse Leek is in de nacht van dinsdag op woensdag een grote brand uitgebroken bij een afvalbedrijf. De brand woedt bij Hummel Recycling aan het Mulderspark. De brandweer is met meerdere korpsen aanwezig om het vuur te bestrijden.

Op beelden van lokale media is te zien dat de vlammen uit onder andere een loods slaan. De brandweer waarschuwt omwonenden dat er veel rook vrijkomt. Het advies aan mensen die last van de rook hebben, is om ramen en deuren gesloten te houden.