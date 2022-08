Stroombedrijf aangeklaagd om grootste bosbrand Californië dit jaar

Het Amerikaanse stroombedrijf PacifiCorp is door vijf huiseigenaren die hun woning kwijtraakten in de McKinney-brand aangeklaagd. Het stroombedrijf zou z’n apparatuur niet goed onderhouden hebben, waardoor de brand heeft kunnen ontstaan. Er is nog geen officiële oorzaak van de brand vastgesteld, al hebben de autoriteiten uitgesloten dat de brand door bliksem zou zijn ontstaan.

De McKinney-brand begon op 29 juli en is vooralsnog de grootste bosbrand van het jaar in de Amerikaanse staat. Bijna 25.000 hectare ging in vlammen op, 185 woningen zijn verwoest en vier mensen zijn gestorven door de brand, volgens brandweeragentschap Calfire. Er vielen ook elf gewonden bij de brand, die inmiddels bijna onder controle is.

Het zou niet de eerste keer zijn dat een stroombedrijf verantwoordelijk is voor desastreuze natuurbranden in de staat. Defecte apparatuur van stroombedrijf PG&E was de afgelopen jaren de oorzaak van verschillende branden, onder meer de grootste brand in Californië ooit, de Dixiebrand uit 2021, en de dodelijkste brand uit de geschiedenis van de staat, de Campbrand uit 2018.