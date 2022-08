Arizona en Nevada moeten watergebruik uit Coloradorivier beperken

De stuwmeren Lake Mead en Lake Powell, die water van de Coloradorivier indammen, staan op hun laagste niveaus sinds de stuwmeren in respectievelijk 1935 en 1963 zijn gerealiseerd. Gezamenlijk zijn ze slechts voor 28 procent van de volledige capaciteit gevuld. Zeven Amerikaanse staten en het noorden van Mexico zijn afhankelijk van de rivier voor drinkwatervoorziening en landbouw.

Arizona mag in 2023 21 procent minder water afnemen uit Lake Mead, Nevada 8 procent. Mexico moet z’n waterverbruik uit de rivier met 7 procent terugbrengen. ‘Het systeem bereikt een omslagpunt’, zei een medewerker van het verantwoordelijke ministerie dinsdag tijdens een persconferentie. ‘Zonder actie kunnen we het systeem en de miljoenen Amerikanen die afhankelijk zijn van deze cruciale bron niet beschermen.’

Californië heeft oudere waterrechten dan de andere staten en hoeft daarom vooralsnog niet in te leveren. De landbouwsector in de staat, goed voor het verbouwen van een derde van de groenten en twee derde van het fruit en de noten die in het land geconsumeerd worden, vreest echter dat verdere waterbeperkingen in de toekomst nodig zullen zijn. Boeren in Arizona worden nu al getroffen door de beperkingen en wijzen op het feit dat ze in de winter 90 procent van de sla die in de VS wordt gebruikt verbouwen.