Eerste geval van apenpokken op Curaçao geregistreerd

Het gaat om een persoon die onlangs in het buitenland is geweest. De eerste test op apenpokken had een positieve uitslag. Om helemaal zeker te zijn, vindt er een tweede test plaats in een laboratorium, zo meldt het ministerie. De besmette persoon is in isolatie geplaatst.

Het betreft de eerste geregistreerde besmetting van apenpokken in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Op het Franse gedeelte van Sint Maarten testte al wel een persoon positief.