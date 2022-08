Winkelbedrijven op winst op Wall Street na cijfers Walmart

Winkelbedrijven stonden dinsdag bij de winnaars op Wall Street. Beleggers in fondsen als Macy’s en Target leken moed te putten uit de beter dan verwachte cijfers van Walmart. Het grootste supermarktconcern van de Verenigde Staten, dat een maand geleden nog een winstwaarschuwing gaf, boekte meer omzet dan verwacht en werd ook iets positiever over de rest van het jaar.

Walmart werd beloond met een koerswinst van dik 5 procent. Wel merkt het concern op dat consumenten vanwege de hoge inflatie minder uitgeven aan bijvoorbeeld kleding omdat ze meer geld kwijt zijn aan voedingsproducten. Retailers Macy’s en Target, die woensdag met resultaten komen, stegen in het kielzog van Walmart 5,7 en 3,9 procent.

Ook Home Depot (plus 4,1 procent) kwam met cijfers. De keten van bouwmarkten boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan kenners hadden verwacht. Volgens topman Ted Decker onderstrepen de resultaten de aanhoudend sterke vraag naar projecten voor woningverbeteringen.

Bed Bath & Beyond won bijna een derde aan beurswaarde. Dat was vooral het werk van particuliere beleggers die actief zijn op sociale media en zich en masse op het aandeel stortten. De rally kreeg vaart nadat GameStop-voorzitter Ryan Cohan een weddenschap op de retailer plaatste. Zijn gamewinkelketen was eerder onderdeel van een soortgelijke hype toen groepen hobbybeleggers elkaar op het sociale medium Reddit aanmoedigden om geld te steken in op het oog onaantrekkelijke aandelen.

Twitter zakte 0,2 procent. Het socialemediabedrijf moet van de rechter Tesla-baas Elon Musk informatie geven van zijn voormalige hoofd consumentenproducten over spam en geautomatiseerde accounts. Musk wilde ook nog van 21 andere Twitter-medewerkers documenten hebben, maar die krijgt hij niet. Musk heeft de geplande overname van Twitter afgeblazen vanwege zorgen over het aantal nepaccounts op de berichtendienst. Twitter wil de overname via de rechter afdwingen.

De leidende Dow-Jonesindex sloot de sessie met een winst van 0,7 procent op 34.152,01 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 4305,20 punten. Techgraadmeter Nasdaq zakte 0,2 procent tot 13.102,55 punten.

De euro was bij het slot 1,0171 dollar waard, tegen 1,0179 dollar bij het slot eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 3,1 procent goedkoper op 86,61 dollar. Brentolie kostte 3 procent minder op 92,26 dollar per vat.