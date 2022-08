Bloomberg: ‘big tech’ helpt oliebedrijven aan meer winst

De techbedrijven zijn onder andere verantwoordelijk voor alle rekendata die de olieproducenten gebruiken in hun zoektocht naar en productie van olie en aardgas. Zo maakt Microsoft het voor ExxonMobil mogelijk om grote aantallen data van olievelden te analyseren. Amazon zorgt op zijn beurt bijvoorbeeld voor simulaties om te berekenen hoeveel de maximum hoeveelheid olie is die uit bestaande bronnen kan worden gehaald.

Tegelijkertijd zorgen deze activiteiten voor een spagaat in de klimaatdoelen van deze bedrijven, die juist beloofd hebben hun eigen CO2-uitstoot te verminderen. Microsoft heeft gezegd dat het tegen 2030 meer koolstof uit de atmosfeer wil halen dan het uitstoot, en Amazon wil tegen 2040 klimaatneutraal zijn.

De grote techbedrijven verantwoorden hun samenwerking met de oliegiganten door aan te geven dat ze de olieproducenten helpen om de overgang van vervuilende brandstoffen naar schone brandstoffen te versnellen. Zo zegt Microsoft met Chevron samen te werken om afval uit de landbouw om te vormen tot brandstof. Amazon geeft aan Marathon Oil te helpen met het identificeren en uitbannen van methaanlekkages.

Amazon en Microsoft zeggen ook dat het efficiënter maken van oliebedrijven onderdeel uitmaakt van hun eigen verduurzamingsstrategie. Daarbij zeggen ze ook dat ze hun klanten helpen om onnodige uitstoot te voorkomen, die ontstaat bij oude datacenters en software die gevoelig is voor fouten.

Maar er is nog geen bewijs dat deze projecten slagen of werken als compensatie voor schadelijke uitstoot. Bronnen bij de techbedrijven kunnen aan Bloomberg geen actuele cijfers of data geven om de compensatie te staven. Critici zeggen dat dit soort contracten tussen tech- en oliegiganten de tijd van de fossiele brandstoffen oprekken en zorgen voor nog meer milieuschade.