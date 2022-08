Das Boot-regisseur Wolfgang Petersen (81) overleden

Wolfgang Petersen, die de bekende en veelgeprezen Duitstalige film Das Boot regisseerde, is op 81-jarige leeftijd overleden. Zijn dood werd dinsdagavond bekendgemaakt door zijn productiemaatschappij. Hij stierf aan alvleesklierkanker omringd door zijn familie in zijn huis in Brentwood, een deel van Los Angeles.

Das Boot is een oorlogsfilm uit 1981. Het scenario is gebaseerd op de roman Das Boot uit 1973 van de Duitse auteur Lothar-Günther Buchheim. Door de verfilming werd de roman in heel West-Duitsland bekend.

Petersen regisseerde eveneens een aantal Hollywood-films, zoals Enemy Mine (1985), In the Line of Fire (1993) met Clint Eastwood en Outbreak (1995) met Dustin Hoffman.