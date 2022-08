British Steel verhoogt prijzen vanwege energiecrisis

British Steel, een van de belangrijkste staalproducenten in het Verenigd Koninkrijk, verhoogt de prijzen voor sommige staalproducten vanwege de stijgende energiekosten. De marges van producenten in Europa staan al langer onder druk sinds energie nog duurder is geworden als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Staal dat gebruikt wordt voor de bouw wordt straks naar verluidt zo’n tien procent duurder. Afnemers moeten dan 100 pond meer betalen per ton staal, omgerekend bijna 120 euro meer, zei een woordvoerder van de onderneming. In maart verhoogde British Steel de prijzen van dit type staal al met 250 pond per ton. Dat was toen ongeveer een stijging van een kwart ten opzichte van de vorige staalprijs, meldden Britse media.

De Europese industrie gaat momenteel gebukt onder fors hogere energiekosten. Dinsdag stegen de Europese gasprijzen naar het hoogste niveau in zes maanden tijd. Daarmee nam de vrees voor een recessie verder toe. Diverse Europese landen houden rekening met een tekort aan energie deze winter, omdat Rusland de gasleveringen sterk heeft teruggeschroefd. De belangrijke gaspijpleiding Nord Stream 1 functioneert momenteel maar op 20 procent van de capaciteit.

Sommige producenten verlagen in reactie hierop al de productie of nemen meer drastische maatregelen, zoals de van oorsprong Belgische metalenproducent Nyrstar die zijn zinksmelterij in Budel sluit vanwege de hoge energiekosten. De installatie is een van de grootste van zijn soort in Europa. Andere bedrijven proberen de kosten door te berekenen aan klanten, zoals British Steel dus doet.