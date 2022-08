Zorgautoriteit wil einde aan wildgroei zorgpolissen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt dat zorgverzekeraars paal en perk moeten stellen aan het aantal zorgpolissen dat ze aanbieden, en die in de praktijk weinig van elkaar verschillen. De toename van het aantal polissen vindt zij ‘geen goede ontwikkeling’ omdat het niet leidt tot meer keuze voor de consument. Een ander bezwaar van de NZa is dat het niet bijdraagt aan de overzichtelijkheid van het polisaanbod.

Dat schrijf de NZa in haar rapport Zorgverzekeringswet 2021, dat minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het is een herhaalde oproep. In oktober gaf de NZa in haar Monitor Zorgverzekeringen eenzelfde signaal af.

Veel polissen verschillen nauwelijks van elkaar, ziet de NZa nog steeds. Het belangrijkste verschil tussen polissen van een verzekeraar zit in de vergoeding van zorg bij een zorgverlener waarmee de verzekeraar geen contract heeft. In de ene polis is de vergoeding iets hoger dan in de andere.

Ongewenst

De NZa vindt het ongewenst dat verzekeraars uit ‘concurrentiedruk’ nieuwe polissen op de markt brengen die inhoudelijk vrijwel hetzelfde zijn. Ze wil dat ‘het polisaanbod meer onderscheidend wordt, zodat er voor verzekerden daadwerkelijk iets te kiezen valt.’

En ‘forse toename’ ziet de NZa van het aantal polissen met beperkende voorwaarden. Dat zijn vaak relatief goedkope polissen waarmee de zorgverzekeraar vooral jonge en gezonde verzekerden aan zich wil binden. Een zorgelijke ontwikkeling, vindt de NZa. ‘Er wordt hier sterk gestuurd op een gezonde of gunstige verzekerdenportefeuille.’

Focus

Deze ‘prikkel’ moet weg, vindt de zorgautoriteit. De focus van de verzekeraars moet daarnaast verschuiven naar zorginkoop en goede dienstverlening voor alle verzekerden.

Ook minister Kuipers vindt dat het polisaanbod overzichtelijk en onderscheidend moet zijn. Dat schreef hij dit voorjaar aan de Kamer, waarin hij de zorgverzekeraars opriep hun polisaanbod kritisch tegen het licht te houden. Zij moeten zich de vraag stellen of bepaalde polissen echt iets toevoegen of dat het ‘eigenlijk hetzelfde product is in een ‘iets ander jasje’?’, zo schreef Kuipers.