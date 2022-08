WSJ: Duitsland wil sluiting laatste kerncentrales uitstellen

Duitsland houdt zijn laatste nog in gebruik zijnde kerncentrales voorlopig open. De Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat vanwege de impact van de oorlog in Oekraïne, en vooral de energiecrisis die deze veroorzaakt, besloten is om de drie centrales langer in gebruik te houden. De bedoeling was eerder dat alle kerncentrales aan het einde van het jaar gesloten zouden zijn.