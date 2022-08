Poolse brandweer haalt 100 ton dode vis uit Oder

Honderden Poolse brandweerlieden hebben de afgelopen dagen 100 ton dode vis gehaald uit de rivier de Oder, waardoor de vrees voor een ecologische ramp is toegenomen. Vermoedelijk zijn chemicaliën de boosdoener. Ook in Duitsland zijn dode vissen uit het water gehaald.

De Oder doorkruist Duitsland en Polen. ‘We hebben nog nooit een operatie van deze omvang op een rivier gehad’, zei een brandweerwoordvoerder. ‘Er zijn waarschijnlijk enorme hoeveelheden chemisch afval in de rivier gedumpt’, zei de Poolse premier vorige week.

Watermonsters worden getest in Polen en Duitsland en zijn ook vanuit Warschau naar laboratoria in Tsjechië, Nederland en Groot-Brittannië gestuurd. Inmiddels is bekend dat er geen verhoogde concentraties kwik in de rivier zijn gevonden.

De eerste berichten over massale vissterfte in de Oder dateren van eind juli. Duitsland was ontstemd dat het niet direct was geïnformeerd en in Polen ligt de regering onder vuur omdat ze niet snel in actie kwam.

Het Duitse milieuministerie sprak van een ‘vreselijke milieuramp’. Maandag werd bekend dat Duitsland en Polen samen een taskforce oprichten om de vissterfte aan te pakken. De Europese Commissie heeft beide landen ondersteuning aangeboden bij de onderzoeken naar de oorzaak.