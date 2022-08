Neerslagtekort blijft voorlopig zeer hoog

Het gemiddelde landelijk neerslagtekort bereikt deze week hetzelfde niveau als dat van 2018. Het tekort van deze zomer en die van 2018 zitten ruim boven de 5 procent droogste jaren sinds de metingen in 1901 begonnen. In deze eeuw was het alleen in 2003 nog droger. Het KNMI verwacht weliswaar wel wat regen in de komende dagen, maar dat zal lang niet voldoende zijn om het neerslagtekort en de aanhoudende droogte te verhelpen.