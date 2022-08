Hoorzitting over openbaarmaking document rond huiszoeking Trump

Een Amerikaanse rechter heeft voor donderdag een hoorzitting gelast over een verzoek tot openbaarmaking van een FBI-document dat ten grondslag ligt aan de recente doorzoeking van het huis van oud-president Donald Trump in Florida. Het ministerie van Justitie wil het document vanwege de gevoeligheid niet vrijgeven, waarop media als CNN en The Washington Post naar de rechter stapten.

De media, Trump zelf en een aantal van zijn partijgenoten willen achterhalen hoe het besluit tot de huiszoeking tot stand is gekomen. Volgens Trump, die de doorzoeking politiek gemotiveerd noemde, is openbaarmaking ‘in het belang van transparantie’.

Justitie stelt dat dat het vervolg van het onderzoek in gevaar zou kunnen brengen. Dergelijke verklaringen bevatten doorgaans informatie over waarom autoriteiten denken dat ergens bewijsmateriaal kan worden gevonden en soms de identiteit van getuigen.

Een lijst van in beslag genomen voorwerpen en het huiszoekingsbevel zelf waren vrijdag al vrijgegeven. Daaruit bleek dat Trump wordt verdacht van het schenden van onder meer de Spionagewet. De FBI trof een week geleden in zijn huis documenten aan die als topgeheim zijn aangemerkt. Trump had die niet in huis mogen hebben. Overigens namen agenten ook drie paspoorten van Trump in beslag. Die zijn inmiddels teruggegeven.

Na de hoorzitting in Florida besluit de rechter of het FBI-document wordt vrijgegeven.