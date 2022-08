Geen boerenprotest op Lowlands, wel ruimte buiten terrein

Op het festivalterrein van Lowlands is er voor boeren geen ruimte om te demonstreren. Na een ‘goed gesprek’ met boeren uit de buurt is afgesproken dat ze met twee tractoren op de hoofdroute van de campings naar de entree mogen staan, vertelt festivalbaas Eric van Eerdenburg aan het ANP. Het festival in Biddinghuizen begint vrijdag en duurt tot en met zondag.