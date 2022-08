Rusland: Oekraïners saboteerden kerncentrale bij Russische Koersk

In de regio van de Russische stad Koersk zijn zes elektriciteitsmasten voor hoogspanningsleidingen van een kerncentrale opgeblazen. Volgens het Russische persbureau RIA Novosti zijn de daders ‘Oekraïense saboteurs’. De acties waren op 4, 9 en 12 augustus en verstoorden de energielevering van de centrale aan een grote regio. Het is niet bekendgemaakt hoe lang de energiecentrale niet kon leveren.

De Russische politie is op zoek naar de daders. Koersk ligt ongeveer 90 kilometer van de grens met Oekraïne in een regio waar wel vaker Oekraïense aanslagen of aanvallen zijn gemeld zoals rond het zuidelijker gelegen Belgorod, niet ver van de Oekraïense stad Charkov.