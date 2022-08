Finland gaat veel minder visa aan Russen geven

Finland wil het aantal Russische toeristen in het land sterk terugdringen. De minister van Buitenlandse Zaken kondigde aan dat vanaf september nog maar 10 procent van het huidige aantal visa aan Russen wordt verstrekt.

De Finse premier Sanna Marin maakte maandag al duidelijk dat zij voor het weren van Russische toeristen is. Ze noemde het ‘niet juist’ dat deze groep bezienswaardigheden in Europa bezoekt, terwijl het Russische leger in Oekraïne mensen doodt. Ook Estland en Noorwegen lieten weten voorstander van te zijn van het weren van Russische toeristen. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz liet juist weten daar tegen te zijn, omdat hij het voor mensen niet moeilijker wil maken om Rusland te ontvluchten als zij het oneens zijn met president Vladimir Poetin.

Sinds de Russische invasie in Oekraïne heeft Finland de politiek van neutraliteit ten opzichte van het grote buurland laten varen. Helsinki spreekt zich stevig uit tegen Rusland en heeft het lidmaatschap van de NAVO aangevraagd, tot woede van Moskou.