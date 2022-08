FDF-voorman: gesprekken Remkes met koepels gaan niets opleveren

Boerenorganisaties vinden het maar niets dat bemiddelaar Johan Remkes met allerlei koepelorganisaties overleg aan het voeren is over de stikstofproblemen. "Dit gaat helemaal niks opleveren. Het is een politiek spel dat ze spelen, maar heeft niks met de werkelijkheid te maken", zegt Mark van den Oever, voorman van Farmers Defence Force.