Philips stijgt op Damrak na aankondiging vertrek topman

Philips behoorde dinsdag tot de winnaars op de Amsterdamse beurs. Het zorgtechnologieconcern kondigde aan dat topman Frans van Houten na bijna twaalf jaar het stokje per 15 oktober overdraagt aan Roy Jakobs, die ook bij Philips werkt. Jakobs is nu nog de eindverantwoordelijke voor de grote terugroepactie van de slaapapneu-apparaten van het bedrijf.

Vorig jaar kwamen problemen met deze producten van Philips aan het licht. Het isolatieschuim in de apparaten kon afbrokkelen met mogelijke gezondheidsproblemen voor gebruikers als gevolg. Philips moet in totaal 5,5 miljoen apparaten vervangen. Verschillende groepen patiënten in met name de Verenigde Staten hebben al aangekondigd schadeclaims in te gaan dienen tegen Philips.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger, op 730,32 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 978,47 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,4 procent.

KPN

Naast Philips (plus 1,4 procent) deed KPN goede zaken. Het telecomconcern ging aan kop in de AEX met een winst van 1,7 procent dankzij een koopadvies van de Amerikaanse bank Morgan Stanley. Fintechbedrijf Adyen presteerde het slechtst in de ochtendhandel met een min van 0,8 procent.

Techinvesteerder Prosus won 0,7 procent. Het Chinese internet- en gamesbedrijf Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft, is volgens persbureau Reuters van plan om zijn belang van 24 miljard dollar in de Chinese maaltijdbezorger Meituan volledig of grotendeels te verkopen.

Recordresultaten

In de MidKap daalde TKH 0,8 procent. De technologiegroep boekte recordresultaten in de eerste jaarhelft en blijft ook voor de rest van het jaar positief, mede dankzij het sterke orderboek. Wel ziet het bedrijf de uitdagingen in de toeleveringsketen aanhouden. Alfen zakte 8 procent. Analisten van Berenberg haalden de laadpalenfabrikant van hun kooplijst af.

In Kopenhagen verloor de Deense sieradenverkoper Pandora 6 procent na tegenvallende resultaten. BHP, de grootste mijnbouwer ter wereld, steeg 3 procent in Londen dankzij recordresultaten in het afgelopen gebroken boekjaar. Delivery Hero won 0,1 procent in Frankfurt. De Duitse maaltijdbezorger zag de groei in de eerste jaarhelft afzwakken - het verlaagde vorige maand al de omzetverwachting voor dit jaar - maar is naar eigen zeggen op weg om in 2023 winstgevend te zijn.

Olieprijzen

De olieprijzen gingen verder omlaag na de forse daling een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie (WTI) werd 0,7 procent goedkoper op 88,81 dollar. Brent-olie kostte 0,9 procent minder op 94,22 dollar per vat. De euro was 1,0140 dollar waard, tegen 1,0192 dollar op maandag.