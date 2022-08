Ruim half miljoen kijkers voor Nationale Indië Herdenking

De Nationale Indië Herdenking is maandagavond op NPO 1 bekeken door 527.000 mensen, blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek (SKO). Het was de eerste keer dat de herdenking in de avond plaatsvond. Zo wilde de organisatie meer mensen de gelegenheid geven erbij te zijn of de herdenking via de televisie te volgen.