Kabinet praat met GasTerra over verder vullen gasopslag Norg

Het kabinet onderhandelt met GasTerra, de handelstak van gasbedrijf NAM, over het verder vullen van de gasopslag in Norg. Het bedrijf wil gezien de hoge gasprijs nu niet verder gaan dan de eerder afgesproken vulgraad van 80 procent als daar geen nieuwe financiële afspraken over worden gemaakt.

Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat na een bericht van de Volkskrant. Hij benadrukt dat het op zich goed nieuws is dat Norg, de grootste opslag voor gas dat geschikt is voor gasfornuizen en cv-ketels bij mensen thuis, nu al het vuldoel voor komende winter heeft gehaald.

Het kabinet besloot eerder dit jaar dat de gasopslagen die Nederland telt, voor de komende winter gemiddeld voor minimaal 80 procent vol moeten zitten. Mede op aandringen van de Tweede Kamer is evenwel steeds gezegd dat dit een minimum is en dat gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijke vulgraad.

Risico

Door aanhoudende onzekerheid over leveringen uit Rusland is de gasprijs in Europa de laatste tijd weer zeer hoog opgelopen. Bedrijven lopen daarmee het risico dat gas dat zij nu inkopen en opslaan, uiteindelijk met verlies moet worden verkocht. Met het vullen van de resterende 20 procent van de gasopslag in Norg zijn bij de huidige prijs miljarden gemoeid.

Het kabinet trok eerder de portemonnee om Bergermeer, de grootste commerciële gasopslag van Nederland, beter gevuld te krijgen dan afgelopen winter. Energiebedrijven krijgen subsidie om ook te blijven vullen als dat gezien het verschil tussen de huidige gasprijs en de verwachte prijs in de winter - de zogenoemde spread - eigenlijk niet rendabel lijkt.