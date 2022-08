Rusland: Explosies en brand bij Russisch wapendepot op de Krim

Een wapendepot op de Krim is ontploft, meldt het Russische staatspersbureau TASS. Andere Russische media spreken ook over een brand in het noorden van het schiereiland, dat door de Russen van Oekraïne is afgepakt. Er zouden al 2000 inwoners geëvacueerd zijn. Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn er geen mensen zwaargewond geraakt.