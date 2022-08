Opnieuw vijf nominaties voor titel Liegebeest van het jaar

Net als vorig jaar zijn er vijf kandidaten voor de titel Liegebeest van het jaar, meldt dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier. Het gaat om de commercial ‘Boeren houden van koeien’, de ‘eerlijke ingrediënten’ van Van Dobben, de ‘vrije’ kalfjes van PLUS, de ‘natuurlijk’ gekweekte tilapia van JUMBO en ‘optimaal welzijn’ in de geitensector. Mensen kunnen vanaf dinsdag stemmen op hun favoriet.

Wakker Dier laat weten dat het met de Liegebeestverkiezing ‘jokkende en misleidende uitspraken over dierenwelzijn’ wil aanpakken. ‘Mooie praatjes houden consumenten voor de gek en verstoren de markt voor écht diervriendelijkere producten.’ De winnaar van de verkiezing wordt op 6 september bekendgemaakt.

In een commercial van de jonge boerenvereniging van Nederland wordt volgens Wakker Dier een veel te rooskleurig beeld geschetst van het houden van koeien. ‘Een kwart van de koeien komt nooit buiten en veel koeien zijn ziek.’

‘Eerlijke ingrediënten’

Wakker Dier vindt dat Van Dobben onterecht op verpakkingen melding maakt van ‘eerlijke ingrediënten’. ‘Opvallende woordkeuze voor vlees van kalfjes die zonder moeder, op een rooster, zo snel mogelijk worden vetgemest.’

Verder stelt de dierenwelzijnsorganisatie dat PLUS niet trots hoeft te zijn op Boerentrots-kalfsvlees dat de supermarktketen aanbiedt. ‘De enige keer dat de kalfjes buiten komen is op weg naar de slacht.’

‘Optimaal welzijn’

Wakker Dier is ook kritisch op Jumbo omdat de supermarkt volgens de organisatie stelt dat de tilapia wordt gekweekt in een omgeving waar ‘zoveel mogelijk natuurlijk gedrag wordt gestimuleerd’. Volgens Wakker Dier wordt de tilapia in feite gekweekt met een hoge dichtheid in een vervuild meer.

De dierenwelzijnsorganisatie is ook kritisch over een campagne van de geitensector waarin wordt gerept over ‘optimaal welzijn’ van de Nederlandse geiten. ‘Opvallend, want er is veel mis in de sector. Veel babygeitjes overlijden binnen twee weken, onder andere door slechte zorg. Hun moeders komen nooit buiten en mogen nooit klimmen, een basisbehoefte voor een geit’, stelt Wakker Dier.

In 2021 werd de Keurslager uitgeroepen tot grootste Liegebeest en in 2020 ging de titel naar ‘plofkipgigant’ Kloeke Kip.