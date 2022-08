Fabrieken in Chinese Sichuan verlagen stroomverbruik om hittegolf

Fabrieken in de Chinese provincie Sichuan schroeven hun stroomverbruik terug vanwege een hittegolf. De vraag naar stroom steeg vorige week omdat veel mensen de airco aanzetten vanwege de hitte.

Volgens het Chinees meteorologisch instituut steeg de temperatuur in de provincie vorige week op sommige plekken naar 42 graden. In Sichuan wonen bijna 84 miljoen mensen. De regio is voor 80 procent afhankelijk van waterkrachtcentrales om stroom op te wekken, maar door de hoge temperaturen zijn veel rivieren opgedroogd.

De lokale overheid heeft nu besloten prioriteit te geven aan de stroomvoorziening van woningen. Negentien van de 21 steden in de provincie moeten daarom tot zaterdag hun productie opschorten. Sommige bedrijven mogen op beperkte capaciteit doorwerken.

Sichuan staat bekend om de productie van lithiumbatterijen die worden gebruikt voor elektrische voertuigen. De fabrieken in de regio zijn goed voor de helft van de batterijproductie van China. De waterkrachtcentrales leveren de stroom voor die fabrieken.