Trump beschuldigt FBI van diefstal paspoorten

De Amerikaanse oud-president Donald Trump zegt dat de FBI zijn paspoorten heeft ‘gestolen’ bij de inval in zijn resort Mar-a-Lago in Florida. De recherchedienst doorzocht Trumps huis in een onderzoek naar geheime documenten uit het Witte Huis.

Over de inval van vorige week schrijft Trump op zijn socialemediaplatform The Truth Social dat drie paspoorten, waarvan één verlopen, zijn meegenomen. ‘Samen met al het andere.’ De voormalige president, die begin 2021 werd opgevolgd door Joe Biden, spreekt van ‘een aanval op een politieke tegenstander op een niveau dat nog nooit eerder in ons land is gezien’.

De inval volgde na vermoedens dat Trump mogelijk de Spionagewet en andere wetten heeft overtreden door vertrouwelijke documenten mee te nemen bij zijn vertrek uit het Witte Huis. Een rechtbank in de staat Florida publiceerde vrijdag het huiszoekingsbevel en een lijst van in beslag genomen voorwerpen. Op de lijst staan onder meer documenten en verschillende dozen. Paspoorten worden niet expliciet vermeld.