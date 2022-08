Oorlog in voormalig Nederlands-Indië voor eerst in avond herdacht

In Den Haag is met verhalen, zang en een minuut stilte bij het Indisch Monument de oorlog in voormalig Nederlands-Indië voor het eerst in de avond herdacht. Daarmee wilde de organisatie meer mensen de gelegenheid geven erbij te zijn of de herdenking via televisie te volgen. Onder anderen premier Mark Rutte en de ambassadeur van Indonesië, Mayerfas, waren aanwezig. Zij legden na elkaar een krans.