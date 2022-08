Rover wil ‘maximale coulance’ voor treinuitval Amersfoort dinsdag

Reizigersvereniging Rover wil dat de NS en ProRail ‘maximale coulance’ bieden aan reizigers die getroffen worden door de treinuitval rond Amersfoort dinsdagavond. Daartoe zijn de organisaties verplicht, omdat de werkzaamheden ‘pas zo laat zijn aangekondigd’, stelt Rover. Ook moet er snel meer duidelijkheid komen over de gevolgen voor treinritten op andere plekken in het land.

Vanaf ongeveer 21.00 uur valt het treinverkeer van, via en naar station Amersfoort Centraal volledig uit, zo werd zondag bekend. Een systeem dat de veiligheid van het treinverkeer rondom het station regelt, moet worden vervangen. Omdat busbedrijven onvoldoende bussen en chauffeurs kunnen leveren, biedt NS geen vervangend vervoer aan. Connexxion zet wel bussen in.

Volgens Rover zou de NS ‘desnoods taxi’s of kleine busjes’ moeten regelen als reizigers stranden, of een hotelovernachting moeten vergoeden. Ook de kosten voor wie zelf vervangend vervoer regelt, zouden volledig vergoed moeten worden. Volgens Rover mogen spoorvervoerders ‘een beroep doen op zelfredzaamheid, maar dat mag geen verplichting zijn’. De organisatie roept reizigers dan ook op bonnetjes te bewaren en te declareren bij NS. ‘Mocht NS dit afwijzen, dan hoort Rover dit graag.’

Vanaf welke tijd reizigers precies hinder hebben van de werkzaamheden, is nog niet helder. Vanaf 22.00 uur vallen in de reisplanners de treinen uit, maar daarvóór staan bij de reisadviezen ook al werkzaamheden gepland. Rover wil dat er snel duidelijkheid komt over de details. Net als de spoorbeheerder en vervoerders adviseert Rover om de reis rond Amersfoort te vervroegen of uit te stellen tot woensdag, wanneer de werkzaamheden klaar zijn.