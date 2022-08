Poetin-criticus Navalni in isoleercel

Kremlin-criticus Alexej Navalni is in zijn Russische strafkolonie in een isoleercel gezet na zijn pogingen een ​​vakbond in de gevangenis op te richten. ‘Gegroet vanuit eenzame opsluiting’, liet de oppositieleider weten op sociale media. De officiële reden voor zijn afzondering is volgens hem overtreding van de kledingregels omdat hij de bovenste knoop van zijn gevangenisjas had losgeknoopt.

De 46-jarige Navalni zit een gevangenisstraf van negen jaar uit in een strafkolonie in de buurt van de stad Vladimir. Hij zou geld hebben verduisterd. Volgens hem was de veroordeling politiek gemotiveerd.

Het verblijf in de isoleercel zou drie dagen duren, maar de gevangenisautoriteiten hebben gewaarschuwd dat het zijn ‘vaste verblijfplaats zou kunnen worden’, tenzij ‘ik mijn houding heroverweeg’, aldus Navalni. Zijn cel is naar eigen zeggen te vergelijken met een hete ‘betonnen kennel’ zonder frisse lucht.

Mok en boek

‘Er is alleen een mok en een boek in mijn cel. Ik krijg alleen een lepel en een bord tijdens de maaltijden. Geen bezoek, geen brieven, geen pakketjes.’ Dit is de enige plek in de gevangenis waar zelfs roken verboden is, voegde hij eraan toe.

Vorige week maakte Navalni bekend dat hij een eenmansvakbond heeft opgericht in de strafkolonie waar hij naaiwerkzaamheden verricht. Hij kreeg al gedaan dat de krukken waar gevangenen die aan naaimachines werken op zaten, werden vervangen door stoelen. Maar tegelijkertijd werd hij gewaarschuwd.

Negen jaar

Navalny zat een celstraf van 2,5 jaar uit voor het schenden van de voorwaarden van een eerder fraudevonnis, maar in maart werd zijn gevangenisstraf verlengd tot negen jaar nadat hij schuldig was bevonden aan het verduisteren van donaties aan zijn politieke organisaties en minachting van de rechtbank.

In 2020 overleefde hij ternauwernood een aanval met het zenuwgif novitsjok. Volgens Navalni kwam de opdracht daarvoor van president Vladimir Poetin. Het Kremlin heeft elke betrokkenheid ontkend.