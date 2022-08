Onderzoek: kwart bedrijfs- en overheidsgebouwen niet zuinig

Van alle bedrijfs- en overheidsgebouwen in Nederland is mogelijk een kwart niet energiezuinig. Slecht een klein deel van de gebouwen in Nederland heeft op dit moment een energielabel, maar onderzoekers van Taskforce Label A bedachten een methode om toch iets over het verbruik te kunnen zeggen. Zij schatten dat zo’n 115.000 van de circa 480.000 zogeheten utiliteitsgebouwen slechter scoren dan energielabel C, de ondergrens voor gebouwen die als energiezuinig gelden.

Voor de eigenaren of gebruikers van de slecht geïsoleerde panden dreigt het een dure winter te worden. Bij een D-label ligt het gemiddelde gasverbruik tweeënhalf keer zo hoog als bij de hoogste score. Bij de laagste score, G, is dat ruim vier keer zoveel. Overigens verbruikt ook een gebouw met energielabel C gemiddeld twee keer zoveel als een gebouw met label A. Vooral kleinere oudere panden van bijvoorbeeld winkeliers of scholen scoren slecht.

Volgens analysebureau Taskforce Label A verbruiken alle bedrijfs- en overheidsgebouwen in Nederland samen 1,5 miljard kubieke meter gas per jaar. Daar zou de helft van af kunnen als al die gebouwen de hoogste score voor energiebesparing zouden hebben.

Ander probleem

Voor veel kantoorpanden doemt ook een ander probleem op. Zonder energielabel C mogen ze niet meer in gebruik zijn na 1 januari 2023. Toch hebben 60.000 kantoren nog geen label. Volgens Taskforce Label A voldoet één op de vijf kantoren nu bovendien niet aan de maatstaven voor het vereiste label. Van alle bedrijfs- of overheidsgebouwen heeft 22 procent een energielabel.

Taskforce Label A vroeg voor het onderzoek van alle utiliteitsgebouwen in Nederland onder meer de functie, de oppervlakte en het bouwjaar op. Die vergeleek het onderzoeksbureau met gebouwen die dezelfde kenmerken hebben waarvan wel een energielabel bekend is. Zo kon per gebouw bepaald worden wat voor soort energielabel ze waarschijnlijk hebben.

‘Het is te vergelijken met de methode voor WOZ-waardes’, zegt projectleider Marcel van Miert. ‘Het blijft een inschatting, maar het geeft wel een idee. Iedere keer dat een bedrijfspand wordt verkocht of verhuurd is het verplicht een energielabel te geven, dus die energielabels geven een vrij betrouwbaar beeld.’