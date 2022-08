Duitsland en Polen richten taskforce op om vissterfte in Oder

Duitsland en Polen richten een gezamenlijke taskforce op om de massale vissterfte in de rivier Oder, die door beide landen stroomt, aan te pakken. Waardoor de vissen zijn gestorven, is nog onduidelijk.

Het besluit is maandag meegedeeld door het Duitse ministerie van Milieu, een dag na een overleg tussen de milieuministers van beide landen in Polen. Volgens de Duitse minister Steffi Lemke ‘werken experts op volle toeren’ om de toedracht van de sterfte te achterhalen.

Nieuwe testresultaten worden begin deze week verwacht. De zoektocht naar een oorzaak heeft nog weinig resultaat opgeleverd. De Poolse regering denkt dat de rivier mogelijk is vergiftigd met chemisch afval dat in de rivier is gedumpt. Mogelijk zijn er meerdere oorzaken.

Vreselijke milieuramp

De dode vissen zijn gevonden over een afstand van 500 kilometer. Hoeveel vissen precies zijn gestorven, is niet duidelijk. Mogelijk gaat het om 100 ton vis, schat een expert van de Duitse milieuorganisatie BUND. Het Duitse ministerie spreekt van een ‘vreselijke milieuramp’ met internationale gevolgen.

De eerste aanwijzingen over de vissterfte in de Oder dateren van eind juli. Deze informatie werd echter niet door Polen doorgespeeld aan Duitsland. Dat er massaal dode vissen in de rivier dreven, werd in Duitsland pas begin vorige week duidelijk. De Duitse autoriteiten bekritiseren hun collega’s in Polen omdat zij niet tijdig met een waarschuwing kwamen.