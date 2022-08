Groente en fruit verrot op Britse akkers door personeelstekort

Dat meldt de boerenvakbond National Farmers Union (NFU), na een onderzoek onder bijna tweehonderd groentetelers. In de eerste helft van dit jaar is ongeveer 22 miljoen pond (omgerekend 26 miljoen euro) aan groente en fruit verspild. De vakbond voerde het onderzoek uit onder een derde van de tuinbouwsector, waardoor de daadwerkelijke inkomstenderving waarschijnlijk op 60 miljoen pond uitkomt.

Veel sectoren op de Britse arbeidsmarkt kampen met personeelstekorten. Maar in de landbouwsector is het nog moeilijker om mensen aan te trekken. Dat heeft te maken met het seizoensgebonden karakter van het werk, dat bovendien fysiek zwaar is tegen een relatief laag salaris.

Ook de droge maand juli, de droogste in Groot-Brittannië sinds 1935, had invloed op de verspilling. Groente- en fruittelers verwachten dat de productie volgend jaar met nog eens ruim 4 procent zal dalen. In 2020 was de sector nog goed voor 2,7 miljard pond.