ProRail en wegvervoerders verwachten meer drukte door laag water

ProRail maakt zich op voor een grotere vraag naar goederenvervoer per spoor door de lage waterstanden in belangrijke rivieren voor de binnenvaart. Brancheverenigingen van vervoersbedrijven verwachten tegelijkertijd een groter beroep op het wegtransport. Maar bij beide alternatieven zijn de mogelijkheden maar beperkt.

‘We verwachten dat de komende tijd het omslagpunt komt. Ook in 2018, toen er lange tijd laagwater was, zagen we een significante toename van de vraag naar vervoer per spoor’, zegt een woordvoerder van ProRail. Maar capaciteit is op het spoor altijd beperkt, waarschuwt hij. Daarnaast moeten vervoerders zelf voldoende materieel en personeel hebben om aan de extra vraag te voldoen.

Bij Transport en Logistiek Nederland (TLN) komen ook de eerste signalen binnen van een verschuiving van goederenvervoer via het water naar de weg. ‘Ik hoorde van een vervoerder dat hij soms extra capaciteit nodig heeft. Die is nu moeilijk te vinden in de binnenvaart, dus probeert hij zijn opdrachten na te komen en dit per weg te doen’, geeft een woordvoerder aan.

Eerste signalen

Bij ondernemersorganisatie voor logistiek, evofenedex, komen ook de eerste signalen binnen dat richting Duitsland weer vaker trucks worden ingezet voor goederenvervoer. Maar de binnenvaart is vrijwel onmogelijk te vervangen met vrachtwagens. ‘Een klein binnenvaartschip vervoert evenveel als veertien vrachtwagens, bij de grootste schepen heb je het over veertig vrachtwagens. Dat maakt het vervoer ook nog veel duurder’, zegt een woordvoerster. De overstap dreigt ook voor meer files te zorgen.

Bovendien kampen veel vervoersbedrijven met personeelstekorten. Volgens TLN is het tekort aan vrachtwagenchauffeurs ook nog eens extra groot door de oorlog in Oekraïne, waardoor veel Oekraïense chauffeurs naar hun thuisland zijn gegaan om te vechten.

Na-ijleffect

In de hele transportbranche is de boodschap dat het lage water al bestaande problemen erger maakt. Zo zijn er door het na-ijleffect van corona veel verstoringen in bijvoorbeeld containerhavens. Ook legt de grote vraag naar kolen in Duitsland groot beslag op de beschikbare ruimte.

Michel van Dijk, directeur logistics bij Van Berkel logistiek, waarschuwt dat dit vooral de Nederlandse export raakt. ‘De droogte zorgt ervoor dat zeeschepen hun lading niet kwijt kunnen. Daardoor schuiven ze naar achter in de planning en dat is een extra aanjager voor het achteruitgaan van de productiviteit in de zeehaven.’ Hij merkt zelf dat het gekoelde transport van slachtproducten naar Rotterdam voor verscheping naar bijvoorbeeld China zo goed als vastloopt door die opstopping.