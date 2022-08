Ministers herhalen: boerenacties moeten binnen wet gevoerd

De twee ministers begrijpen dat boeren willen protesteren. ‘Het gaat om zeer ingrijpende zaken met grote impact op de levens van mensen. Maar gebruik je verstand en doe het binnen de grenzen van de wet’, herhaalt een woordvoerder van de ministers hun eerdere reactie. De meeste boeren doen dat ook, maar Van der Wal en Staghouwer vinden het ‘onacceptabel’ als mensen worden bedreigd of in gevaar worden gebracht, infrastructuur wordt vernield en/of distributiecentra worden geblokkeerd.

Agractie heeft maandag in een videoboodschap haar achterban tot nieuwe acties opgeroepen. ‘Of dat nou een publieksvriendelijke is, zoals binnenkort met de start van de Vuelta, of acties die scherper zijn, ze moeten plaatsvinden’, zegt melkveehouder Erik Luiten, een van de kopstukken van Agractie, in de videoboodschap.