Spanje is voorlopig nog niet af van bosbranden

Brandweerlieden zijn in meerdere streken in Spanje bezig met het bestrijden van bosbranden. Maandenlange droogte en hitte die worden toegeschreven aan klimaatverandering zorgen voor nieuwe branden in het hele land.

Het risico op bosbranden blijft ‘extreem hoog’ in delen van Andalusië, Aragon en Catalonië, waarschuwde EU-klimaatdienst Copernicus. Voor Spanje is 2022 nu al het meest verwoestende bosbrandjaar.

Een brand 60 kilometer ten noordoosten van Alicante heeft sinds zaterdag ongeveer 3500 hectare bos verwoest, meldde tv-zender RTVE. Zo’n duizend mensen in de omgeving van de stad Pego moesten uit voorzorg hun huizen verlaten. In de regio Valencia waren er twee kleinere bosbranden.

Evacuaties

Een andere grote bosbrand woedde rond de stad Añón de Moncayo, ongeveer 70 kilometer ten westen van Zaragoza. Daar werden in het weekend circa 1500 mensen geëvacueerd. De brand heeft tot nu toe 8000 hectare verwoest en is nog niet onder controle.

In de buurt van Murcia in het zuidoosten konden brandweerteams een brand die was ontstaan door een blikseminslag wel meester worden. Dat geldt ook voor de meest verwoestende bosbrand in Spanje sinds begin dit jaar bij Zamora bij de grens met Portugal. Sinds 17 juli is daar 31.500 hectare bos en kreupelhout verbrand. De situatie is in het weekend onder controle gebracht.