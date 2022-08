Rechtbank doet op 17 november uitspraak in omvangrijk MH17-proces

Bij de vliegramp op 17 juli 2014 kwamen alle 298 inzittenden, onder wie vele Nederlanders, om het leven. Vlucht MH17 van Malaysia Airlines vertrok die dag vanaf Schiphol met bestemming Kuala Lumpur. De Maleisische hoofdstad werd echter nooit bereikt, het toestel werd neergehaald in Oost-Oekraïne, waar op dat moment ook een gewapende strijd gaande was.

Na jarenlang onderzoek door het internationaal onderzoeksteam JIT kwamen vier verdachten naar voren: rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski, diens assistent Oleg Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko. De mannen hebben volgens het Openbaar Ministerie een rol gespeeld bij het binnenhalen of het wegbrengen van de Buk-raketinstallatie waarmee het toestel uit de lucht geschoten zou zijn. Alle vier hebben zich niet in de beveiligde rechtbank op Schiphol, waar het proces plaatsvindt, laten zien. Poelatov laat zich als enige wel bijstaan door advocaten. Hij ontkent iedere betrokkenheid.

Nabestaanden aan het woord

Het monsterproces begon op 9 maart 2020. Een belangrijk en beladen onderdeel van het proces was het onderdeel waarin nabestaanden aan het woord kwamen. Drie weken lang hebben tientallen nabestaanden in de rechtbank of via een videoverbinding verteld wat de ramp voor hen betekende. De rechtbankvoorzitter haalde dat afgelopen juni, tijdens de laatste zittingsdag, nogmaals aan. Hij noemde het moedig en vertelde dat het proces ‘op ieder van ons grote indruk heeft gemaakt’.

Op 22 september volgt nog een zitting, maar dit is een formaliteit die naar verwachting niet langer dan vijf minuten gaat duren. Hoewel de kans daarop klein is, benadrukt de rechtbank dat er altijd iets kan gebeuren wat van belang is voor het onderzoek, waardoor de uitspraakdatum toch nog gaat veranderen.