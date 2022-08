Paniek in IKEA Shanghai door plotselinge coronasluiting

In een IKEA-vestiging in de Chinese stad Shanghai hebben zich chaotische taferelen afgespeeld toen de autoriteiten plotseling besloten het gebouw af te sluiten na een coronabesmetting. Niemand mocht er meer uit of in.

De autoriteiten kondigden een quarantaine van twee dagen af nadat was vernomen dat een klant in contact was geweest met een coronapatiënt. Het nieuws over de plotselinge lockdown zorgde ervoor dat bezoekers op de vlucht sloegen en schreeuwden in een poging het gebouw te verlaten voordat de deuren op slot gingen, zo is te zien op beelden op sociale media. Een groep slaagde erin bewakers weg te duwen en een deur open te krijgen. Degenen die niet weg konden, werden na uren wachten naar quarantainecentra gebracht, meldde een klant.

De 25 miljoen inwoners van Shanghai weten maar al te goed wat een lockdown betekent. Dit voorjaar mochten ze vanwege het virus twee maanden lang hun huis niet verlaten, wat voor velen een traumatische ervaring was.

De zogenoemde flitslockdowns worden ingezet als onderdeel van China’s Covid Zero-strategie. Ze hebben al geleid tot talloze scènes van paniek in het hele land, bijvoorbeeld op het vakantie-eiland Hainan en in andere grote steden. Mensen klauterden over hekken en sprongen uit kantoortorens uit angst plotseling opgesloten te zijn.