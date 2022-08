Richemont wil oud-topman van concurrent Bulgari niet in bestuur

Het Zwitserse luxemerk Richemont, onder meer bekend van zijn Cartier-horloges en -juwelen, roept aandeelhouders op om tegen de benoeming van Francesco Trapani in de raad van bestuur te stemmen. De oud-topman van het Italiaanse luxemerk Bulgari heeft volgens Richemont te nauwe banden met aartsrivaal LVMH, dat sinds 2011 eigenaar is van Bulgari.

De in Londen gevestigde investeerder en Richemont-aandeelhouder Bluebell wil een vertegenwoordiger in het bestuur van het bedrijf en heeft Trapani voorgedragen. Richemont verklaarde dat de Italiaanse zakenman een ‘ongepaste kandidaat’ is en dat zijn verkiezing niet in het belang van het bedrijf is. De retailer zei ook niet te geloven dat Bluebell, dat een relatief klein belang in Richemont houdt, de ‘legitimiteit’ heeft om aandeelhouders te vertegenwoordigen.

Trapani stond tot 2011 bijna drie decennia lang aan het roer van Bulgari en was in 2019 een van de oprichters van Bluebell. Richemont staat onder controle van voorzitter Johann Rupert. Volgens het jaarverslag van het bedrijf bezit de Zuid-Afrikaanse miljardair 10 procent van het aandelenkapitaal en 51 procent van de stemrechten.