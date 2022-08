Gasprijs stijgt verder door aanhoudende droogte en lage rivieren

De gasprijs in Europa stijgt verder door de aanhoudende droogte. Door zeer lage waterstanden in rivieren is het lastig om brandstoffen als diesel en steenkool te vervoeren. Daardoor kan gas een interessant alternatief zijn.

Het waterpeil in de Rijn blijft deze week bij een ondiep meetpunt ten westen van Frankfurt waarschijnlijk een paar dagen op het kritieke niveau van 30 centimeter staan, is gebleken uit data van de Duitse regering. Onder dit niveau is het voor binnenvaartschepen niet meer rendabel om te varen, omdat ze dan veel minder vracht mee kunnen nemen. De rivier is de belangrijkste van West-Europa voor het vervoeren van brandstof en andere industriële goederen.

Europese overheden proberen juist gas te besparen om komende winter tekorten te voorkomen. De nieuwe vraag heeft er nog niet toe geleid dat de aangelegde voorraden zijn teruggelopen. Duitsland behaalde een van zijn doelstellingen op dit gebied zelfs twee weken eerder dan gepland. Het importeren van vloeibaar gemaakt aardgas verloopt goed, wat er ook voor zorgt dat de prijsstijgingen beperkt blijven.

De gasprijs op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs steeg maandagochtend met 0,4 procent, tot ongeveer 207 euro per megawattuur. De prijs is weer flink gestegen sinds Rusland eind vorige maand aankondigde dat de gastoevoer via de Nord Stream-pijplijn gehalveerd zou worden tot 20 procent van het normale volume. Daardoor kwam de prijs toen voor het eerst sinds maart weer boven de 190 euro per megawattuur uit.