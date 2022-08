Treinproblemen zitten Zuid-Afrikaanse kolentransporten dwars

Treinproblemen beperken de export vanuit Zuid-Afrika van kolen, die wereldwijd in elektriciteitscentrales worden gebruikt. Net nu de vraag naar deze brandstof enorm toeneemt, heeft het land last van kabeldiefstallen en een tekort aan locomotieven. Het grote kolenbedrijf Thungela heeft daardoor zijn verwachtingen moeten bijstellen.

Thungela verlaagde de productie omdat de kolen niet naar havens kunnen worden afgevoerd. Het bedrijf is zelfs proeven begonnen om de fossiele brandstof met vrachtwagens te vervoeren, zowel naar de havens als tussen de verschillende kolenmijnen. Op die manier hoopt het bedrijf optimaal gebruik te kunnen maken van de capaciteit die de Zuid-Afrikaanse treinvervoerder Transnet nog wel biedt.

Thungela stelt in zijn bericht nu ‘niet volledig te kunnen profiteren van de hoge prijzen’ voor thermische kolen. Door de hoge gasprijzen zijn in veel landen kolencentrales weer aangezet of neemt het aandeel van kolen in de stroomvoorziening toe.